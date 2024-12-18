Sivas’ın Gürün ilçesinde jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerini trafik konusunda bilgilendirdi.

Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazyurduve Çamlıca İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilere yönelik önemli bir trafik bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında öğrencilere genel trafik kuralları, okul servislerine binme ve iniş kuralları, emniyet kemeri kullanımının önemi, trafikte görünürlük, trafikte saygı ve kurallara uyum, yaya ve okul geçişlerinde doğru hareket tarzları hakkında bilgiler verildi.

Bilgilendirmenin ardından öğrencilere "Öğretici Trafik Jandarması Hikâye Kitabı" dağıtıldı.