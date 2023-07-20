Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet hırsızlıkları ve güvenli sürüş teknikleri hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet hırsızlıkları ve güvenli sürüş teknikleri hakkında vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri aralıksız sürüyor. Jandarma ekipleri, Koçarlı ilçesi Çakmar ve Dedeköy Mahallellerinde motosiklet sürücülerine güvenli sürüş, sürüş esnasında kaskın ve korunma malzemelerinin önemi, reflektif yelek kullanılması, trafik işaretlerine uyulması ve meydana gelebilecek motosiklet hırsızlıklarına karşı alınacak tedbirler hususunda vatandaşlara yönelik bilgilendirmelerde bulundu. Faaliyette engelli araç sürücüsü ve motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtımı yapan jandarma ekipleri vatandaşlardan gelen soruları da cevaplandırdı.