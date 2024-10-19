DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik kurallarını uygulamalı bir şekilde anlatmaya devam ediyor.

Düzce Belediyesi’nin girişimleri ile Melen su park içerisinde trafik eğitim parkuru açıldı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin trafik kurallarını daha iyi öğrenebilmesi için hem teorik hem de uygulamalı alanlarda eğitimler veriliyor. Bu çerçevede Düzce İl jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler, trafik eğitim parkurunda öğrencilere trafik eğitimi veriyor. Son olarak ilkokul öğrencilerine önce teorik ardından uygulamalı eğitimler verilirken, bilinçli çocuklar güvenli yarınlar sloganı ile eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.