Aydın’ın Karacasu ilçesinde jandarma ekipleri anaokulu öğrencileri ile bir araya gelerek çeşitli konular hakkında bilgilendirme yapıp jandarmayı tanıttı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri Karacaören Şehit Mehmet Aykan İlkokulundaki öğrencileri ve öğretmenlerle buluştu. Ekipler; Bir Ders de Jandarmadan faaliyeti kapsamında, suçtan korunma ve kişisel güvenlik konularında bilgilendirmeler yapılarak jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler verildi. Ders sonunda öğrencilere jandarma şapkası ve Türk Bayrağı dağıtımı yapıldı.