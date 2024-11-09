Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısmı personeli, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören ve lösemiyle mücadele eden çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen jandarma ekipleri, çocuklara ve ailelerine moral ve destek oldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri lösemiyle mücadele eden çocuklara destek olmak ve onların yanında olduklarını göstermek amacıyla hastanede tedavi gören çocukları ve ailelerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında, jandarma personeli tedavi altında olan çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilerek ekipler miniklerin yüzlerini güldürdü. Ayrıca ailelere de moral veren ekipler, hastanede geçirilen zorlu süreçte yalnız olmadıklarını hissettirdi.