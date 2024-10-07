Aydın’ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerini geri dönüşüm, katı atık yönetimi, doğa ve hayvan sevgisi konularında bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı personelleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı personeli işbirliği ile ekipler Kuyucak ilçesi Taşoluk İlkokulu öğrencilerine çevre bilinci ve hayvan sevgisi aşılamak amacıyla bilgilendirme faaliyeti düzenledi. Ekipler öğrencilere geri dönüşüm, katı atık yöntemi, doğa ve hayvan sevgisi konularında bilgilendirme yaparken, hayvan figürlü kalem ve jandarma dergisi hediye etti.