Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan çiftliği sahipleri ve çiftçiler yaklaşan Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılık ve hayvan hırsızlığı konularına karşı uyarıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan çiftlikleri, aile işletmeleri ve çiftçiler ziyaret ederek meydana gelebilecek hayvan hırsızlığı, sahte para ve benzeri yöntemler ile dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yapıyor. Vatandaşları meydana gelebilecek her türlü olumsuz duruma karşı uyaran ekipler, herhangi bir şüpheli durumda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istenmesi gerektiğini hatırlattı.