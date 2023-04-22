Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından kadınlara yönelik düzenlenen ’En İyi Narkotik Anne Projesi ve Kadın Destek Uygulaması (KADES)’ çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, ’En iyi Narkotik Anne Projesi ve KADES Eğitimi’ çerçevesinde; Efeler ilçesi Savrandere İlkokulu ve İncirliova ilçesi Hacıaliobası, Karagözler İlkokulları ve Koçarlı ilçesi Esentepe Mahallesi İlkokulu’nda eğitim gören 56 öğrenci velisi ile balık fabrikasında çalışan 290 kadın olmak üzere toplamda 346 kadın vatandaşa ’En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi’ çerçevesinde seminer faaliyeti icra edildi. KADES Uygulaması ve 6284 sayılı kanun hakkında bilgilendirme ve broşür dağıtımı da yapan ekipler, faaliyete katılım sağlayan öğrenci velilerine KADES ve UYUMA isimli programlar hakkında da bilgi verdi.