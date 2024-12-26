Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Köşk ve Söke ilçesinde kadın çalışanlarına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce Köşk ve Söke ilçelerinde bulunan iki işletmede çalışan 205 kadın vatandaşa ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında uyuşturucu madde kullanımında alınacak tedbirler ve UYUMA isimli program hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantı sonunda vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan jandarma ekipleri bilgilendirici broşürler dağıttı.