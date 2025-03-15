Eskişehir’de jandarma ekiplerince kadına yönelik şiddetle mücadele ve çeşitli konularla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce Seyitgazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi’nde çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede; kadına yönelik şiddetle mücadele, KADES mobil uygulaması, erken yaşta zorla evlendirme ile mücadele ve ‘Kadına EL KAL-KA-MAZ’ sloganı ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, Kümbet ve Gökbahçe mahalle pazarları ziyaret edilerek broşür dağıtıldığı belirtildi.