Eskişehir’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde stant açan jandarma ekipleri, erkeklere ’Kadına EL KAL-KA-MAZ!’ sloganı hakkında bilgilendirmede bulundu.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de farkındalık çalışmalarık gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından ESPARK AVM’de bir bilgilendirme standı kuruldu. Stantta kadın vatandaşlara KADES Aplikasyonu tanıtılırken, erkek vatandaşlara ise ’Kadına EL KAL-KA-MAZ!’ sloganı hakkında detaylı bilgilendirme yapılıp ve broşürler dağıtıldı.