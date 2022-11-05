İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda yurtdışından kaçak yollarla getirdikleri kaçak saat ve şerit metreleri, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde açık arttırma ve internet yoluyla satan 4 şahıs yakalandı. Operasyonda dünyaca ünlü saat markalarına ait 372 adet kaçak saat ile 125 bin adet gümrük kaçağı şerit metre ele geçirilirken, konuyla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda yurtdışından kaçak yollarla getirdikleri kaçak saat ve şerit metreleri, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde açık arttırma ve internet yoluyla satan 4 şahıs yakalandı. Operasyonda dünyaca ünlü saat markalarına ait 372 adet kaçak saat ile 125 bin adet gümrük kaçağı şerit metre ele geçirilirken, konuyla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu M.J.K. isimli şahsın dünyada isim yapmış markalara ait maddi değeri yüksek olan saatleri kaçak yollarla ülkeye sokarak İstanbul’da sattığı bilgisi alındı.

Mezat yoluyla kaçak saat satmışlar

Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde şüpheli şahsın Fatih ilçesindeki iş yeri tespit edildi. Bu bölgede incelemelerini derinleştiren ekipler şüphelinin yurtdışından kaçak yollarla getirdiği kaçak saatleri iş yerinde düzenlediği açık artırma (Mezat) usulüyle sattığını belirledi. Söz konusu iş yerine düzenlenen operasyonla şüpheli M.J.K. kıskıvrak yakalandı. Ayrıca, takip edilen araçta yapılan aramalarda; İ.G. ve T.G. isimli şüpheli şahıslar kaçak saatler ile yakalandı. İş yerinde ve araçta yapılan aramalarda; dünyaca ünlü saat markalarına ait 372 adet kaçak saat ile satıştan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

Yakalanan M.J.K., İ.G. ve T.G. isimli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin irtibatlı olduğu kişi ya da kişileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

Gümrük kaçağı 125 bin adet şerit metre ele geçirildi

Kaçakçılara göz açtırmayan jandarma ekiplerince düzenlenen diğer bir operasyonda kaçak yollardan Türkiye’ye soktuğu kaçak malzemeleri İstanbul ili ve Türkiye genelinde internet üzerinden satışa sunarak, haksız kazanç sağlayan şüpheli B.K. yakalandı.

Şüpheli B.K.’nin Esenler ilçesinde bulunan adresinde yapılan aramalarda 125 bin adet gümrük kaçağı şerit metre ele geçirildi. B.K., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.