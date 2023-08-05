Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yolcu otobüsüyle yurda kaçak yollarla sokulan, sigara, elektronik sigara ve cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çınar İlçe Jandarma Komutanlığınca, yapılan titiz çalışmalar neticesinde; şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüste, ülkeye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen, 4 bin 50 karton sigara, 60 adet elektronik sigara ve 3 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.