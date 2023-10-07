Eskişehir’de bir şahsın ev ve iş yerinde yapılan operasyonda 60 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Çifteler ilçesinde ikamet eden bir şahsın kaçak yollardan temin ettiği sigaraları satarak, haksız kazanç elde ettiği öğrenildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, adli makamlardan alından izin doğrultusunda şahsa ait olduğu belirtilen ev ve işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 60 paket muhtelif markalara ait kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla şüpheli hakkında ‘Kaçakçılık Kanununa Muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldı.