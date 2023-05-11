Afyonkarahisar’da ‘Trafik Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verildi.

Jandarma ekipleri Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde ve Kızık köyünde bulunan okullarda öğrenim gören toplam 164 öğrenciye emniyet kemeri ve kask kullanımı, karşıdan karşıya geçme kuralları, araçlara inme ve binme kuralları, bisiklet kullanma ve yayaların uyacağı diğer kurallar ile ilgili eğitim verdi. Ekiplerin belirli aralıklarla eğitimlere devam edeceği ifade edildi.