Eskişehir’de jandarma ekipleri huzurevini ziyaret ederken, akli dengesi yerinde olmayan vatandaşların ailelerini kaybolma vakalarına karşı bilgilendirdi.

Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi’nde faaliyet gösteren huzurevinde yaşayan bakıma muhtaç vatandaşlar, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli personel tarafından ziyaret edilerek moral desteği sağlandı. Ayrıca akli dengesi yerinde olmayan vatandaşların aileleriyle ile görüşen ekipler, onları kaybolma vakalarına karşı tedbirli olmaları hususunda bilgilendirdi.