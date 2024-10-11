Eskişehir’de jandarma ekiplerince Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğretmen ve öğrencilere yönelik bilgilendirme yapılıp hediyeler dağıtıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerinin koordinesinde, Odunpazarı İlçesi 23 Nisan İlkokulu’nda ve Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü önünde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi personeli tarafından, 23 Nisan İlkokulu’nda öğretmen ve öğrencilere 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hakkında bilgi aktarılıp köpek maması ve çeşit çeşit hediyeler dağıtıldı. Ayrıca öğrencilere yönelik Köpek Unsuru Operatörü refakatinde köpek gösterisi de gerçekleştirilirken, Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği’nce Jandarma Çocuk Dergisi dağıtılarak jandarmanın tanıtımı yapıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde hayvanların ve doğanın korunması, gelecek nesillere daha güzel ve yaşanılabilir bir dünya mirası bırakma maksadı ile faaliyetlerin sürdürüleceğini açıkladı.