Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın vatandaşın huzur ve güvenliği ile can ve mal kayıplarının önlenmesine yönelik faaliyetleri aralıksız sürüyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydın Jandarma Filo Komutanlığı’ndan görevlendirilen helikopter ile; Efeler, Söke, Kuşadası ve Didim ilçelerinde ’havadan trafik denetimi’ faaliyeti gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde 526 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 9 araç sürücüsüne ve sahibine cezai işlem uygulanırken, 1 araç da trafikten men edildi.