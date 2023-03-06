Deprem felaketinin yaşandığı Hatay’da, Sinop İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı HAYDİ ekipleri sokak hayvanlarını besliyor.

Deprem felaketinin yaşandığı Hatay’da, Sinop İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı HAYDİ ekipleri sokak hayvanlarını besliyor.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Timi Hayvan Durum İzleme Unsuru (HAYDİ) tarafından, deprem felaketinin yaşandığı Hatay’da afetten etkilenen sokak hayvanlarının bakımına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Her gün afet bölgesinde sokakta yaşayan hayvanları besleyen jandarma ekipleri, ayrıca yaralanan hayvanların da tedavilerini sağlıyor.