Deprem felaketinin yaşandığı Hatay’da, Sinop İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı HAYDİ ekipleri sokak hayvanlarını besliyor.

Deprem felaketinin yaşandığı Hatay’da, Sinop İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı HAYDİ ekipleri sokak hayvanlarını besliyor.

Kahraman köpek ’Dora’, deprem anında kendisini siper ederek sahiplerini korudu Kahraman köpek ’Dora’, deprem anında kendisini siper ederek sahiplerini korudu

Sinop İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Timi Hayvan Durum İzleme Unsuru (HAYDİ) tarafından, deprem felaketinin yaşandığı Hatay’da afetten etkilenen sokak hayvanlarının bakımına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Her gün afet bölgesinde sokakta yaşayan hayvanları besleyen jandarma ekipleri, ayrıca yaralanan hayvanların da tedavilerini sağlıyor.