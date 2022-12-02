Erzincan İl Jandarma Komutanlığı kasım ayı içerisinde yapılan faaliyetlerini paylaştı. Yapılan paylaşımda kasım ayında yakalanan 45 kaçak göçmenin 42’si sınır dışı edildi. Jandarma ekipleri, 1 ay içerisinde çeşitli suç aletleri de ele geçirerek 14 faili meçhul olayın 11’ini aydınlattı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı kasım ayı içerisinde yapılan faaliyetlerini paylaştı. Yapılan paylaşımda kasım ayında yakalanan 45 kaçak göçmenin 42’si sınır dışı edildi. Jandarma ekipleri, 1 ay içerisinde çeşitli suç aletleri de ele geçirerek 14 faili meçhul olayın 11’ini aydınlattı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, adli makamlardan alınan arama kararlarıyla, kasım ayı içerisinde, sorumluluk bölgesinde yapılan aramalar ve yol kontrolleri neticesinde; 1 adet kalaşnikov piyade tüfeği, 4 adet kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü, 98 adet kalaşnikov piyade tüfeği fişeği, 1 adet pompalı av tüfeği, 1 adet tek kırma av tüfeği, 197 adet 7.62X51 mm. winchester yivli av tüfeği fişeği, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet cep telefonu, 1 adet flash bellek ele geçirilerek, 29 şüpheli şahıs yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğünce de 2 yasadışı bulunma, 1 göçmen kaçakçılığı (TCK-79), 1 uluslararası iş gücü kanununa muhalefet olayına müdahale edilerek, bu olaylarda toplam 45 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı. Organizatörler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Yakalanan düzensiz göçmenlerden de 3’ü serbest kalırken 42’si sınır dışı edildi.

Suç Araştırma Tim Komutanlığınca (JASAT); 14 faili meçhul olaya müdahale edilerek, 11 olay aydınlatıldı.

Ayrıca, diğer suç ve kabahatlerden dolayı 115 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılarak ele geçirilen malzemelere el konudu ve Erzincan’da 140 şahıs yakalanmıştır.