Eskişehir’de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda; düzensiz göçmenlerin ülkede kalmasına yönelik yer sağlayıp çalıştırdığı belirlenen 2 Türk vatandaşına işlem yapılırken, 2 göçmen Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce 4 Ekim 2024 tarihinde 14 farklı noktada 26 ekip ve 59 personelin katılımı ile düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda 581’i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 37’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 618 şahıs kontrol edildi. Yapılan kontrol ve denetimlerde 2 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının düzensiz göçmenlerin ülkede kalmasına yönelik yer sağladıkları ve çalıştırma suçu işledikleri tespit edildi. Bu şahıslara ’Göçmen Kaçakçılığı (TCK 79)’ suçundan işlem yapıldı. 1’i Afganistan ve 1’i Pakistan uyruklu olmak üzere 2 düzensiz göçmen ise Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 12 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çalışmalar sırasında yakalandı.