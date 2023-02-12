Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri şehre giriş yapan depremzedelere yiyecek ve içecek ikramı yapıyor.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri şehre giriş yapan depremzedelere yiyecek ve içecek ikramı yapıyor.

Deprem bölgesinden Antalya’nın ilçelerine konaklamak için gelen depremzedelere jandarma tarafından yiyecek ve içecek ikramı yapılıyor. Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıma sebep olan 2 büyük depremden etkilenen ve Alanya’da açılan otellere konaklamak için yola çıkan depremzedelere yiyecek ve içecek ikramı yapıyor. Ekipler, Güney Jandarma Yol Kontrol Noktasında durdurulan araçlarda bulunan depremzede ailelere sıcak pişi, kek, meyve suyu, su ve hazır gıda ikram ediyor.