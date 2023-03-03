Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, deprem bölgesinden gelen vatandaşları evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, deprem bölgesinden gelen vatandaşları evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı personeli, depremzede vatandaşların yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek ve onların acısını paylaşabilmek için Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yerleştikleri evlerde ziyaret edilerek geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu. Depremi yaşayan vatandaşlarımızla sohbet edilerek onların talep ve ihtiyaçları dinlenildi. Jandarma personeline teşekkür eden depremzede vatandaşlarımız ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Deprem bölgesinde yanında olduğumuz depremzede vatandaşlarımızı Bingöl’de de yalnız bırakmayacağız” denildi.