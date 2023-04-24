Zonguldak’ta jandarma ekipleri çocuklarla buluşarak çeşitli hediyeler dağıtıp tanıtım etkinliği gerçekleştirdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Merkez İlçe J.K.lığı Asayiş ekipleri ile müşterek olarak Elvanpazarcık İlköğretim Okulunda, çocuklar için düzenlenen 23 Nisan Şenliğine katılım sağlandı. Etkinlikte çocuklara balon, bayrak dağıtıldı. Jandarma Motosikletli Asayiş Timi ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tanıtımı yapıldı.