Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ’dan Malatya’ya destek olarak giden jandarma ekipleri, çadırlar kurmaya başladı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ’dan Malatya’ya destek olarak giden jandarma ekipleri, çadırlar kurmaya başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok artçı sarsıntının ardından yine Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Her iki depremler birlikte 10 ilde binlerce bina çökerken yine binlerce de insan hayatını kaybetti. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malatya’ya destek için gitti. Mehmetçik, kar ve yağmurun etkili olduğu şehirde Malatya Büyükşehir Belediyesi Meydanı ve Battalgazi Yaşam Merkezi bölgesine çadırlar kurmaya başladı.