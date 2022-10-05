Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Dalama İlkokulu ve Ortaokulu’ndaki öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik Kadın Acil Destek Hattı (KADES) uygulaması başta olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Dalama İlkokulu ve Ortaokulu’ndaki öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik Kadın Acil Destek Hattı (KADES) uygulaması başta olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca tarafından ’Jandarmadan Şiddete Karşı Tek Dokunuş KADES tanıtımı ve Jandarma Görevde Çocuklarımız Güvende Faaliyeti’ çerçevesinde, Efeler ilçesi Dalama İlkokulu ve Ortaokulu’nda öğretmen ve velilerle buluşularak şiddetin tanımı ve çeşitleri, şiddet mağdurlarının başvuru yöntemleri, 6284 Sayılı Kanun, KADES uygulaması, çocuk yaşta erken ve zorla evlilik konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Programda ayrıca öğrencilere suçtan korunma ve kişisel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.