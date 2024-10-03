Aydın’da çevre koruma çalışmalarına devam eden jandarma ekipleri, Karacasu ilçesinde bulunan Afrodisias Antik Kenti’nde ziyaretçileri bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince çevre koruma faaliyetleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede ekipler Karacasu ilçesi Geyre Mahallesi’nde bulunan Afrodisias Antik Kenti’nde kontrol çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca antik kente ziyarete gelen vatandaşlar da, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması konuları ile yangın risklerine karşı, çevre ve doğa sevgisi bilincinin aşılanması ve farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirildi. Afrodisias Antik Kenti’ni ziyarete gelen çocuklara ise Jandarma boyama kitabı dağıtıldı.