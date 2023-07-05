Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri işbirliğinde yapılan operasyonda; 3 kilo 360 gram uyuşturucu madde, 17 kök kenevir bitkisi ve 1 adet av tüfeği ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri işbirliği ile uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan koordineli çalışmada; Salavatlı Mahallesi’ndeki C.A. ve B.A. isimli şüpheli şahısların ikametine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda; 3 kilo 360 gram kubar esrar, 17 kök kenevir bitkisi, ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden C.A.’nın uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.