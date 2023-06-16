DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Jandarma KOM ekipleri tarafından 2 ay boyunca takip edilen H.Ç. uyuşturucu ile yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde ticareti yapma, yasadışı ekim suçundan yürütülen soruşturmada Jandarma Komutanlığı KOM ekiplerince 3 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takipler neticesinde uyuşturucu madde ticareti suçunu işlediği tespit edilen H.Ç. (42) isimli şahıs Gölyaka Jandarma ekipleri ile yapılan operanda yakalanmıştır. Şüphelinin Gölyaka ilçesi Sarıdere köyündeki ikamet adresinde yapılan aramada 3 gram Metamfetamin, kurumaya bırakılmış 10 gram kubar esrar maddesi ve boyları 5 ile 70 cm arasında değişen, saksılara ekilmiş 6 Kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma süresince yapılan ara yakalamada 1 gram Metamfetamin ele geçirilmiş, yakalanan şüpheli hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan H.Ç ise sevk edildiği Düzce Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine konuldu.