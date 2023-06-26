Aydın’da 1-25 Haziran tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olaylarından 23’üne Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suçüstü müdahale etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde hırsızlık olaylarının önlenmesi, olayların aydınlatılması ve şüphelilerinin yakalanması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde 1-25 Haziran 2023 tarihleri arasında meydana gelen 41 hırsızlık olayından 23’üne suçüstü olarak müdahale edildi. 9 olay da yapılan çalışma ile aydınlatıldı. Olaylarda yakalanarak adliyeye sevk edilen 56 şüpheli şahıstan 9’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.