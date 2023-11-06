Edirne’de jandarma ekipleri Kapıkule Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan bir araçta yapılan aramadan 200 bin TL değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce alınan istihbari bilgilerin değerlendirilmesi sonucu Kapıkule yol kontrol noktasında yapılan çalışmalar sonucunda Avrupa’dan ülkeye giriş yaparak İstanbul istikametine gitmekte olan şüpheli sürücü L.S idaresindeki araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan gümrük kaçağı 3 adet elektronik sigara, 1 adet ses sistemi, 2 adet hoparlör ele geçirilerek el konuldu.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla bir şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanıldı.