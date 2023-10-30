Rize’de jandarma ekipleri 128 ilköğretim öğrencisine trafik eğitimi verdi.

Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından Pazar Merdivenli Fuat Ergenç İlköğretim Okulunda ve Ardeşen Işıklı 60.Yıl İlköğretim Okulunda toplam 128 öğrenciye trafik hakkında eğitimler verildi. Eğitimler Mobil Trafik Eğitim Aracı, 3 Trafik Jandarma Personeli ve Kadın Çocuk Kısmı ile birlikte yapıldı. Yapılan eğitimlerle beraber trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılması ve trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek amaçlandı.