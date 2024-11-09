Siirt İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, çevreyi ve hayvanları korumaya yönelik denetim ve bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Denetim-kontrol görevleri ile bilinçlendirme eğitimleri kapsamında yürütülen çalışmalar, toplumda çevre bilincini artırmayı hedefliyor. Bu çerçevede Siirt genelinde avlaklar, mesire alanları, parklar, bahçeler, barajlar, göletler, hayvan barınakları ve göçerlerin kullandığı güzergahlarda düzenli olarak denetim ve kontroller gerçekleştiriliyor.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Doğal güzelliklerin korunarak gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakılması amacıyla özveriyle sürdürülen çalışmalar, azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.