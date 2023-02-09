Kahramanmaraş’ta yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı personeli Çanakkale havalimanından deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş’ta yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı personeli Çanakkale havalimanından deprem bölgesine gönderildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yola çıkacak Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı personeli ile Çanakkale havalimanı ve Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı’nda bir araya geldi.

Vali İlhami Aktaş, deprem bölgesinde zarar gören vatandaşlara yardım etmek ve enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmalarında görev almak için yola çıkacak kahraman Jandarmalara verecekleri desteklerden dolayı teşekkür edip, çalışmalarında başarılar diledi.

Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı personeli depremin yaşandığı Kahramanmaraş’a dualarla uğurlandı.