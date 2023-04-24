Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı deprem bölgesindeki çocuklarla birlikte kutladı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda sorumluluk sahasında bulunan deprem bölgesindeki çocukları unutmadı. Jandarma ekipleri, çadır kentler, konteyner kentler ile evlerinde kalan çocukları ziyaret ederek hem birlikte oyunlar oynadı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Ekipler, bazı çocukları ise birliklerde misafir ederek jandarmaya ait araç ve cihazlar tanıttı.

Çocuklara, jandarma çocuk dergisi, bayrak ve çeşitli hediyeler de dağıtıldı.