Erzurum’un Şenkaya ilçesinde define avcılığı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Şenkaya İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Kayalısu Mahallesi bölgesinde yer altı görüntüleme cihazı ile define aradığı tespit edilen 3 şahıs suç aletleriyle birlikte suçüstü yakalandı.

Jandarma ekiplerince olayda kullanılan 1 adet yer altı cihazı ile 4 adet metal el dedektörüne el konulurken şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: iha