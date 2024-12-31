Denizli’de jandarma ekipleri, ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek etkinlik düzenledi. Etkinlikte jandarma ekipleri minik öğrencilere bilgilendirirken, eğlenceli vakitler geçirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Asayiş, Trafik ve Haydi ekipleri Pamukkale ilçesine bağlı Şahinler İlkokuldaki öğrenciler ile bir araya geldi. Ekipler, önce yaya eğitimi, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, oyun oynayacak ve oynanmayacak yerler, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Jandarma çizgi film gösteriminin ardından trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı konularında uygulamalı eğitim veren ekipler, öğrenci ve öğretmenlerin kendilerine yönelttiği soruları cevaplandırdı. Jandarma ekiplerinin köpek unsurlarıyla birlikte gerçekleştirdiği gösteri öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.