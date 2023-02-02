Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, anaokulu ziyaret ederek çocuklara meslekleri ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, anaokulu ziyaret ederek çocuklara meslekleri ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Anaokulu ziyaretinde çocuklarla keyifli vakit geçiren jandarma ekipleri, jandarma mesleği hakkında tanıtım ve bilgilendirme yaptı. Çocukların ilgisine kayıtsız kalmayan jandarma, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, jandarma çocuk dergisi dağıtımı da yaparak çocuklarla oyunlar oynadı.