Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri, okullarda çocuklara jandarma faaliyetlerini anlattı.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile komutanlıkta görevli personeller; kadınlara ’ŞÖNİM ve KADES’ Uygulaması, çocuklara ise jandarma mesleği hakkında tanıtım yaptı. İl merkezinde yer alan Meral Kılıçözü Anaokulu’nda da eğitim gören 150 öğrenciye meslek tanıtılarak jandarma videoları izletildi.

Etkinliklerde çocuklara; Jandarma Dergisi, balon ve bayrak hediye edildi.