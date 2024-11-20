Elazığ’da jandarma personeli, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla öğrencilerle bir araya geldi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı İçme Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Kuşhane Kom Mezrası İlkokulunda öğrenim gören öğrenciler "20 Kasım Çocuk Hakları Günü" münasebetiyle ziyaret edildi. Jandarma ekipleri çocukların gününü kutlayarak kendilerine çeşitli hediyeler verdi. Ekipler çocuklara kişisel güvenlik tedbirleri ve suçtan korunma yöntemlerini anlattı.