Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar yağışıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar yağışıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Jandarma Çevre ve Doğa Koruma Timi, Tut ilçesinin yüksek dağ ve tepelerine yem bıraktı. Jandarma ekipleri yaban keçilerinin yoğun olarak yaşadığı Hacımammed Dağı devlet avlağına çıktı. Araca yükledikleri balya halindeki yemleri, kar üzerine bırakarak soğuk ve kış günlerinde yaban hayvanların beslenmelerine yardımcı oldu.