Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karacasu ilçesindeki Afrodisias Antik kentinde düzenlenen çevre günü etkinliğinde çocukları doğa sevgisi konusunda bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca, Karacasu ilçesi Afrodisias Antik Kentinde 05 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle düzenlenen Uçurtma Şenliği ve İzmir Devlet Opera Bale Sanatçılarınca çocuklara hitaben verilen Çevre Temalı konsere katıldı. Ekipler etkinlikte Çevre Doğa ve Hayvan Sevgisi ile Geri Dönüşüm konularında bilgilendirmede bulundu.

Faaliyette çocuklarla birlikte uçurtmaların üzerine çevre ve doğa temalı sözler yazılarak uçurulurken, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.