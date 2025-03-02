Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından cayrokopter ile hava destekli yapılan denetimlerde 33 bin 481 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın BŞB’nin Nazilli’deki ilk iftar sofrası doldu taştı Aydın BŞB’nin Nazilli’deki ilk iftar sofrası doldu taştı

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Trafik Jandarması tarafından Nazilli-Bozdoğan yolu pamuk araştırma önünde ve Kuyucak Yamalak-Azizabat yolunda cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. 108 aracın kontrol edildiği denetimlerde; 10 sürücüye 33 bin 481 TL trafik cezası uygulandı. 6 araç ve 1 sürücü trafikten men edilirken, 1 araç da yakalandı.

Kaynak: İHA