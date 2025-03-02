Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından cayrokopter ile hava destekli yapılan denetimlerde 33 bin 481 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Trafik Jandarması tarafından Nazilli-Bozdoğan yolu pamuk araştırma önünde ve Kuyucak Yamalak-Azizabat yolunda cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. 108 aracın kontrol edildiği denetimlerde; 10 sürücüye 33 bin 481 TL trafik cezası uygulandı. 6 araç ve 1 sürücü trafikten men edilirken, 1 araç da yakalandı.