Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyor.

Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı çevre ve doğa korunması dahilinde sokak hayvanlarının beslenmesi faaliyetlerine il genelinde devam ediyor. Bu çerçevede Söke ilçesi Doğanbey Mahallesi’ne gelen ekipler, sokak hayvanlarının bulunabileceği noktalara kedi ve köpek maması bırakarak besleme gerçekleştirdi. Aynı zamanda bölgede vatandaşlara da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca 5199 Sayılı Kanun ve çevre bilincinin oluşturulması konularında bilgilendirme yapıldı.