Manisa’nın Gördes Baraj Gölü’nde Jandarma Asayiş Bot Timi tarafından yapılan denetimde 800 metre uzunluğunda uzatma ağı tespit edilerek muhafaza altına alındı.

Manisa’nın Gölmarmara/Gördes ilçesinin sınırında bulunan Gördes Barajında Jandarma Asayiş Bot Timi tarafından yapılan denetim faaliyetinde sahibi olmayan 800 metre uzunluğundaki uzatma ağı tespit edilerek muhafaza altına alındı. Yapılan denetim faaliyetinde bölgede bulunan vatandaşlara da yasa dışı avcılık ve suda boğulmalara karşı uyarılarda bulunuldu.