Karabük’te İl Jandarma Komutanlığı binasına 100 metre uzaklıkta yol kenarında bulunan şüpheli çanta, kontrolü olarak fünye ile patlatıldı. Boş çıkan çantanın ise KGYS kameraları incelemesi sonra bir motor kuryenin düşürdüğü belirlendi.

Karabük’te İl Jandarma Komutanlığı binasına 100 metre uzaklıkta yol kenarında bulunan şüpheli çanta, kontrolü olarak fünye ile patlatıldı. Boş çıkan çantanın ise KGYS kameraları incelemesi sonra bir motor kuryenin düşürdüğü belirlendi.

Olay, Karabük İl Jandarma Komutanlığına 100 metre uzaklıktaki 100. Yıl kavşağında meydana geldi. Kavşakta yol kenarında şüpheli bir çanta olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk ederek, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak, çantanın çevresine güvenlik şeridi çekti. Polislerin çelik yelek ile güvenlik önlemi aldığı bölgeye bomba imha uzmanı ekipleri yönlendirildi. Bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek şüpheli çantayı kontrollü bir şekilde fünye bağlayarak patlattı.

Yapılan inceleme sonrası fünye ile patlatılan çantanın boş olduğu belirlenirken, Kent Güvenliği Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntülerinin incelenmesi sonrası çantanın bir motokurye tarafından dürüldüğü tespit edildi.