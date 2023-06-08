Aydın’da jandarma ekipleri 2023 yılının ilk beş ayında 253 aranan şahsı yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 01 Ocak-31 Mayıs 2023 yılı tarihleri arasında on yıl ve üzerinde nitelikli suçlardan ( 6136, kasten öldürme, dolandırıcılık, hırsızlık, silahlı yağma, cinsel saldırı) kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 103 şahıs yakalandı. Ayrıca, on yılın altında ise 150 şahıs olmak üzere toplam 253 şahıs yakalanarak Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.