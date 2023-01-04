Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2022 yılı genelinde terör örgütlerine yönelik yapılan 95 operasyonda 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2022 yılı genelinde terör örgütlerine yönelik yapılan 95 operasyonda 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ, EL-KAİDE, DHKP/C ve TKP/ML silahlı terör örgütlerine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre; 2022 yılında gerçekleştirilen 95 operasyonda 95 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9’u adli kontrol kararı, 67’si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.