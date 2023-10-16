Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, il genelinde başlattıkları şok uygulamalarla halkın takdirini kazanıyor. Özellikle uyuşturucu tacirlerine karşı amansız bir mücadele veren ekipler kuş uçurtmuyor. Havadan İHA’lar karadan da hassas burun köpeklerle gerçekleştirilen çalışmalarda vatandaşların yanı sıra Aydın’da binlerce dönüm alan didik didik taranıyor.

Önceki gece Köşk ilçesine bağlı köylerde şok uygulamalar yapan jandarma ekipleri, bir gecede yüzlerce araç ve kişiyi aradı. Hassas burun eğitimli köpeklerin de katıldığı operasyonlarda jandarma ekipleri kimlik kontrolleri yaparken köpekler de uyuşturucu denetini yaptı.

Uygulamalardan oldukça memnun kalan vatandaşlar, denetimlerin sıklaştırılmasını isterken, özellikle gece yarısı yabancı plakalı araçlarla bölgelerinde dolaşan kişilerden rahatsızlıklarını dile getirdiler. Uygulamayı aynı anda yolların birleştiği merkez noktalarla kaçış güzergahlarında gerçekleştiren jandarma ekipleri, denetim rutin kontroller olduğunu belirterek vatandaşların şüphelendikleri her türlü durumu gerek elektronik ihbar ile gerekse ihbar hattı ile jandarmaya bildirmelerini istediler.