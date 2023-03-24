Bingöl’deki jandarma personeli, 107 yaşındaki Esma Toğa ve 100 yaşındaki Hüsniye Kuyuldar’ı evinde ziyaret edip, sohbet etti.

İl Jandarma Komutanlığı personeli, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki asırlık çınarları ziyaret etti. Jandarma personeli, ilk olarak (107) Esma Toğa’yı, ardından (100) Hüsniye Kuyuldar’ı evinde ziyaret etti. Büyüklerin hayır dualarını alan Jandarma personeli, yanlarında götürdükleri hediyeleri de ellerini öperek takdim etti.

Ziyaretler esnasında yaşlıların hem ihtiyaçları olup olmadığı soruldu hem de günleri kutlandı.